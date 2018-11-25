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منى مينا: هناك حملة إعلامية ممنهجة ومتصاعدة ضد الأطباء.. وتُحذر من خطورتها

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:27 م
منى مينا: هناك حملة إعلامية ممنهجة ومتصاعدة ضد الأطباء.. وتُحذر من خطورتها
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رقية جمال
 
قالت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن إعلان "لو بصينا في المراية" أثار غضب عدد كبير من الأطباء، ويأتي كجزء من حملة إعلامية ممنهجة ومتصاعدة ضد الأطباء.

وتسائلت "مينا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، إين الحديث عن الأطباء الموجودين في مركز مجدي يعقوب، ومركز الدكتور غنيم للكلي، والأطباء الذين يتعرضوا للضرب والاعتداء بشكل يومي في الاستقبال، معقبًة: "الأطباء بينزلوا النبطشية عارفين ياهيتشتموا أو يضربوا".

وتابعت، أن وزارة الصحة عندما حاولت دعم المريض الفقير، لم تفكر في دعم إمكانيات المستشفيات الحكومية، وإنما تفكر في تحديد كشف الأطباء في العيادات الخاصة، مشددة على أن هناك مشكلة في الصحة وهناك تصدير دائم أن الأطباء هم سبب المشكلة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي لشباب الأطباء حاليًا هو إيجاد فرصة للسفر، وطلاب الطب قبل تخرجهم يقوموا بمذاكرة المعادلات الأجنبية، والطلاب المتفوقين الذين يعرض عليهم فرص لنيابات الجامعة، ولاتجد قبول.

وحذرت، من خطورة هذه الحملة على أطباء مصر، قائلة: "أنا بحذر مش هنلاقي دكاترة بعدين".
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