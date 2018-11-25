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الصحة: "منظومة التأمين الجديدة واعدة.. والمواطن مستنيها"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:27 م
الصحة: منظومة التأمين الجديدة واعدة.. والمواطن مستنيها
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هدى عبدالرازق
 
قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة للمعلومات، إنهم يعملون على استخدام التكنولوجيا في قطاع الصحة من خلال تقديم الخدمة الصحة للمواطن بشكل أيسر.

وأشار "صلاح"، خلال لقاء خاص ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الوزارة تطوع التكنولوجيا في ميكنة الملف الطبي لتقديم خدمة مميزة، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من المستشفيات الحكومية طبق بها النظام المميكن.

ولفت إلى أن وجود قاعدة بيانات عن المواطنين يساعد الوزارة على اطلاق المبادرات التي يحتاجها المواطن، مضيفًا أن منظومة التأمين الصحي واعدة، و"المواطن مستنيها".
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