ضبط 500 كجم لحوم داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية ببنها



تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، 500كيلو جرام لحوم بثلاجة بمدينة بنها، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد بضبط المدعو" خ. ف" 35سنه، المدير المسئول عن مخزن وثلاجة لحفظ المواد الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة ثانٍ بنها، لحيازته كميات كبيرة من اللحوم ومصنعاتها وزنت نحو (500 كيلو جرام) وجميعها مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.