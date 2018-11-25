أحمد موسى يكشف عن هوية العقل المدبر لاغتيال الشهيد هشام بركات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان المسلمين هي من نفذت عملية اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، والمخطط والمحرض كان من تركيا وهو الإرهابي يحيي موسى، مشيرًا إلى أن الشعب ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في العناصر الإرهابية.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن الشهيد هشام بركات يعد أهم الشخصيات التي اغتيلت عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد ثورة 23 يوليو 1952.





وتابع: الجماعة حاولت اغتيال جميع رؤساء مصر حتى الرئيس عبدالفتاح السيسي"، لافتًا إلى أنه تم القبض على العناصر التي خططت ونفذت جريمة اغتيال هشام بركات، وعدد 60 عنصرًا.

وقضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام.



