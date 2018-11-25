قوات الجيش اليمني تتقدم في جبهة مقنبة غربي محافظة تعز

أحرزت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، تقدمًا ملحوظًا في جبهة مقنبة غربي محافظة تعز؛ لتتمكن من تحرير تلال الروم والشاهد ومنطقة عودين وجبل رحمي والردمة.

ونقل موقع الجيش اليمني، عن مصادره، أن المواجهات مع الميليشيا الانقلابية، مازالت حامية في عزلة قهبان، وسط تقدم لقوات الجيش، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا، وأسر عدد آخر من عناصرها، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، من قبضة الميليشيا الانقلابية التي لاذ باقي عناصرها بالفرار.

وقُتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية ، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد؛ حيث اندلعت المواجهات عقب محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل، إلى تبة الشهيد في ميمنة جبهة قانية.

ووفقًا لقائد اللواء 117 مشاة العميد صالح العرادي، فإن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع 20 من عناصرها، وإصابة آخرين.

وثمن العرادي، الدور الفاعل لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، في إسناد قوات الجيش اليمني في معركته ضد الميليشيا الحوثية، في مختلف الجبهات، وذلك بعد يومين من تحرير قوات الجيش الوطني، مواقع جديدة في مديرية كتاف، شمالي محافظة صعدة، وهي جبال “هدف إبراهيم”، و”الصلع”، وعدد من المواقع المحيطة، شرقي منطقة الفرع، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية

إلى ذلك قتل، اليوم الأحد، 6 عناصر من تنظيم القاعدة بينهم قياديان في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء باليمن، بعد أن شنت طائرة أمريكية بدون طيار غارة جوية على مواقع التنظيم المتطرف؛ حيث استهدفت موقعًا للقاعدة بمنطقة ذي كالب في القريشية؛ ما أدى إلى مقتل القياديين أبو محمد الذهب وأبو القعقاع 4 من مرافقيهم، وذلك ضمن عمليات تستهدف بها الولايات المتحدة بين حين وآخر، مسلحي القاعدة في محافظات اليمن الجنوبية؛ حيث تصنف واشنطن فرع القاعدة في اليمن، المعروف باسم “القاعدة في جزيرة العرب”، كأخطر فروع التنظيم الإرهابي، وفقًا لفضائية سكاي نيوز عربية.