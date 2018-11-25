يلا شوت | Yalla Shoot | الرجاء وفيتا كلوب اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

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كورة لايف| مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي وفيتا كلوب |Yalla Shoot بث مباشر مباراة الرجاء الرياضي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم





يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب

الرجاء يسعى لوضع قدما نحو لقب البطولة وتحقيق فوز كبير، يلعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي مستضيفاً منافسه فيتا كلوب الكونغولى فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويأمل الرجاء فى وضع قدما أولى نحو الكأس وتحقيق انتصار كبير على أرضه، كما يسعى الفريق فى الفوز بنتيجة كبيرة على أرضه وبين جمهوره، ويطمح الفريق فى تقديم أداء مميز فى مباراة النهائى بعد صراع كبير من دور المجموعات.





بث مباشر مباراة الرجاء المغربي الرياضي

وكان الرجاء قد تأهل متصدرا للمجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، وتخطى فريق رينيسانس فى دور ال8 بنتيجة 3-1 فى مجموع المباراتين، وفى نصف النهائى خطف فوز على فريق إنيمبا 2-1 ذهابا و1-0 فى العودة لينجح فى الوصول لمباراة النهائية.

فيتا كلوب يصارع من أجل تحقيق مفاجأة، يحل فريق فيتا كلوب الكونغولى ضيفا على فريق الرجاء البيضاوي فى لقاء ذهاب نهائى كأس الكنفدرالية الإفريقية، ويسعى بطل الكونغو فى تحقيق مفاجأة والانتصار فى لقاء الذهاب خارج أرضه، ويسعى الفريق فى إظهار شخصية البطل من أجل حسم المعركة وضمان التتويج على أرضه، ويطمح الفريق فى الفوز بالمباراة المرتقبة من أجل إسعاد جماهيره والاحتفال بينهم بتسلم الكأس على أرضهم.

كورة لايف| مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي وفيتا كلوب |Yalla Shoot بث مباشر مباراة الرجاء الرياضي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم





Match Raja Club Athletic Club Live

وتأهل فيتا كلوب وصيفا للمجموعة الأولى بعدما جمع 10 نقاط فى المجموعة الأولى، وفى ربع النهائى تخطى فريق نهضة البركان بعدما تعادل معه ذهابا 1-1 وفاز فى الإياب 3-1، وفى نصف النهائى تعادل مع المصرى البور سعيدى على أرضه بدون أهداف وحقق الفوز فى الإياب 4-0 .

والجدير بالذكر أن الرجاء وفيتا كلوب قد تقابلا فى المجموعة الأولى والتى ضمت معهم أسيك أبيدجان وأدوانا ستارز، وحقق فيتا كلوب الفوز بمباراة والتعادل فى الأخرى ، مشاهدة مباراة نهائي الرجاء الرياضي المغربي وفيتا كلوب بث مباشر 25-11-2018 كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2018.

كورة لايف| مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي وفيتا كلوب |Yalla Shoot بث مباشر مباراة الرجاء الرياضي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم





موعد مباراة الرجاء وفيتا كلوب

تابع لايف مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب مباشر، تقام مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب يوم الأحد 25/11/2018، وتبدأ المباراة فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب والساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة العاشرة بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة السابعة بالتوقيت الدولي غرينتش، ستكون المباراة بقيادة الحكم باكاري غاساما في مشاهده لايف لمباريات اليوم اون لاين يوتيوب.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء وفيتا كلوب

تذاع مباراة الرجاء وفيتا كلوب فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على قنوات bein sport hd1 الرياضية، بتعليق جواد بدة المعلق المغربي و يذاع استوديو تحليلي كبير يضم كبار نجوم التحليل للتعليق على اللقاء وتحليل أحداث المباراة، مشاهدة مباراة نهائي الرجاء الرياضي المغربي وفيتا كلوب بث مباشر 25-11-2018 كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2018، الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS .

كورة لايف| مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي وفيتا كلوب |Yalla Shoot بث مباشر مباراة الرجاء الرياضي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم





بطاقة لقاء الرجاء المغربي وفيتا كلوب

مباراة الرجاء وفيتا كلوب الكونغولي اليوم مباشر.

كاس الكونفدرالية 2018.

النهائي

مباراة الذهاب

ملعب المركب الرياضي محمد الخامس

بث مباشر مباراة الرجاء وفيتا كلوب.

يوم الأحد 25 نوفمبر 2018

الساعة الثامنة بتوقيت المغرب

الساعة التاسعة بتوقيت مصر

الساعة السابعة بتوقيت المغرب

مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي البيضاوي وفيتا كلوب

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سيتم رفع رابط مباراة الرجاء المغربي وفيتا كلوب فى نهائي الكأس الافريقية قبل الماتش بربع ساعة فتابعونا فى الثامنة بتوقيت المغرب.





فريق الرجاء البيضاوي المغربي يدخل اليوم اختبارا صعبا أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي، وفى انتظار مباراة قلب الموازين وننتظر هداف فريق الرجاء البيضاوي ، اللاعب محمد بنحليب.





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يتابع الجمهور المغربي مباراة الرجاء البيضاوى وفيتا كلوب على شغف لرجوع الكاس الافريقية الى المغرب مرة اخري.

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