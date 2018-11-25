







بث الاسطورة HD | مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر لايف بجودة عالية الاحد 25-11-2018 في كاس الكونفيدرالية





يأمل فريق الرجاء الرياضي المغربي في تحقيق فوز كبير على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي، الأحد، على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.





بث الاسطورة HD | مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر لايف بجودة عالية الاحد 25-11-2018 في كاس الكونفيدرالية





وتبدو مهمة الفريق المغربي صعبة لتجاوز فريق قوي، يملك عناصر متميزة، سواء على مستوى حراسة المرمى أو خطوطه الثلاثة، يقودها فلوران إبينغي، المدرب المشهود له بالكفاءة.









ويسود التفاؤل معسكر فريق الرجاء الرياضي، الذي يعول على تحقيق نتيجة إيجابية على أرضية ملعبه تجعله يخوض لقاء الإياب، بملعب الشهداء بكنشاشا، بمعنويات مرتفعة تفتح أمامه أبواب الفوز بلقب المسابقة، ومواجهة الترجي التونسي في لقاء السوبر الأفريقي.





بث الاسطورة HD | مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر لايف بجودة عالية الاحد 25-11-2018 في كاس الكونفيدرالية





من جهته، من المتوقع أن يلعب الفريق الكونغولي لقاء الذهاب، الذي ستكون نتيجته ستكون حاسمة في تحديد بطل المسابقة، بتكتيك يضمن له العودة بنتيجة إيجابية.





بث الاسطورة HD | مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر لايف بجودة عالية الاحد 25-11-2018 في كاس الكونفيدرالية





سبق للرجاء الرياضي وفيتا كلوب أن تواجها لحساب دور المجموعات فتعادلا سلبياً، في لقاء الذهاب، بالدار البيضاء، فيما عرف لقاء الإياب، بكنشاشا، فوز الفريق الكونغولي بهدفين نظيفين.





بث الاسطورة HD | مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر لايف بجودة عالية الاحد 25-11-2018 في كاس الكونفيدرالية





وينتظر أن يدخل الرجاء الرياضي لقاء الذهاب بكامل عناصره الأساسية، بعد عودة نجمه عبد الإله الحافيظي من تجمع المنتخب الوطني، واستعادة اللاعبين المصابين، خصوصاً العميد بدر بانون.





بث الاسطورة HD | مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر لايف بجودة عالية الاحد 25-11-2018 في كاس الكونفيدرالية





وفي ظل الإقبال الكبير على تذاكر المباراة، من المتوقع أن يجري اللقاء بشبابيك مغلقة، وحضور جماهري يناهز 50 ألفاً، وهو معطى سيكون في صالح الفريق المغربي الذي يعول على جمهوره المتميز لكي يمنحه، كما هي عادته في مثل هه المواجهات، شحنة إضافية ضد خصم مشاكس.





بث الاسطورة HD | مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر لايف بجودة عالية الاحد 25-11-2018 في كاس الكونفيدرالية





ويعود آخر لقب أحرزه الرجاء الرياضي، على المستوى الأفريقي إلى 2003، حين فاز بكأس الاتحاد الأفريقي، بعد أن سبق له، أن فاز بدوري الأبطال في 1989 و1997 و1999.





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بث الاسطورة HD | مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر لايف بجودة عالية الاحد 25-11-2018 في كاس الكونفيدرالية