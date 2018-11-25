عاجل.. اتحاد أمريكا الجنوبية يعلن تأجيل مبارة ريفربليت وبوكا جونيورز

كشف أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عن تأجيل مواجهة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين، بعد أحداث الشغب.





وكان من المقرر أن تقام مباراة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنينيين على ملعب الأخير في العاشرة مساء أمس السبت، إلا أن قيام جماهير ريفر بليت بأعمال شغب تسبب في تأجيل اللقاء.





ورشقت جماهير ريفر بليت حافلة بوكا جونيورز بالزجاجات والحجارة، وهو ما تسبب في تحطم نوافذ الحافلة وإصابة عدد من لاعبي الفريق الضيف، كما تسبب إطلاق قوات الشرطة لقنابل الغاز لتفريق الجماهير في إصابة عدد من لاعبي بوكا جونيورز باختناق.





وتأجلت المواجهة لمدة ساعة بسبب تلك الأحداث، قبل رفض إدارة بوكا جونيورز خوض اللقاء، بسبب عدم جاهزية اللاعبين المصابين، لتؤجل المواجهة مجددًا لساعة وربع، قبل إلغائها وتحديد موعد جديد لها في العاشرة مساء اليوم الأحد.