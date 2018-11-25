محمد نور: الأجانب والمحليين لم يقدموا أي شيء هذا الموسم

يرى محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، أن لاعبي الفريق سواء محليين أو أجانب لم يقدموا أي شيء يشفع لهم حتى الآن.





وقال نور، في تصريحات تلفزيونية: "الأجانب والمحليين في الاتحاد لم يقدموا للفريق ما يشفع لهم هذا الموسم".