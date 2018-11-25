محمد نور: الأجانب والمحليين لم يقدموا أي شيء هذا الموسم
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 07:06 ممني العوضي
يرى محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، أن لاعبي الفريق سواء محليين أو أجانب لم يقدموا أي شيء يشفع لهم حتى الآن.
وقال نور، في تصريحات تلفزيونية: "الأجانب والمحليين في الاتحاد لم يقدموا للفريق ما يشفع لهم هذا الموسم".
وتابع: "قد نرى شيء اليوم بسبب حماس الديربي، تركيبة فريق الاتحاد بها مشكلة ولو تلاحظون أن المدرب كل مرة يغير في تشكيلته".
وأضاف: "أرى أن الأجانب ليسوا سيئين فقط بل هناك أيضًا المحليين لم يقدموا شيء يذكر".
ويلتقي الاتحاد مع الأهلي مساء اليوم الأحد وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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