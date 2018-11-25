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بعد الخسارة من النصر.. الشباب يبدأ استعداداته لملاقاة الاتفاق

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 07:04 م
بعد الخسارة من النصر.. الشباب يبدأ استعداداته لملاقاة الاتفاق
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منى العوضي
 
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته لملاقاة نظيره الاتفاق مساء الخميس المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري السعودي للمحترفين.


واستهل المدرب سوموديكا حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة ماركال الذي ركز على زيادة الجرعات اللياقية باللف حول الملعب.


وقسم المدرب الفريق لعدة مجموعات طبق تدريبات التمرير السريع من لمسة واحدة ثم أجرى تقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة الاستحواذ على الكرة وتغيير اتجاه اللعب.


جدير بالذكر فأن الشباب قد خسر من النصر بهدف دون رد، ويستعد لملاقاة الاتفاق يوم الخميس المقبل والموافق 29 نوفمبر.

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