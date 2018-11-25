تأجيل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان

علنت مصادر مطلعة اليوم الأحد، تأجيل الانتخابات الرئاسية الأفغانية لمدة ثلاثة شهور لتقام في صيف العام المقبل، بدلا من شهر أبريل القادم، كما أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت وكالة "بجواك" للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة: "جرى تحديد 13 يوليو كموعد جديد، بعد أن أعلنت المفوضية في السابق عزمها إقامة الانتخابات "20 أبريل، ربيع عام 2019".





وتابع المصدر "ثلاثة انتخابات ستجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي الانتخابات التشريعية المؤجلة في ولاية غزني، وانتخابات مجالس الولايات، وانتخابات مجالس المديريات".





وتسعى مفوضية الانتخابات، لإجراء الانتخابات بشكل متزايد لضمان مشاركة شعبية كبيرة في هذا الاستحقاق الهام والتخفيف من الأعباء المالية والمصاريف المترتبة عنها، حسب مصادر بمفوضية الانتخابات.





كانت مفوضية الانتخابات الأفغانية قد حددت في مطلع هذا الشهر، يوم 20 أبريل القادم موعدا محتملا لإقامة الانتخابات الرئاسية، وبالتزامن مع ذلك أكد الرئيس أشرف غني، عزمه الترشح لفترة رئاسية ثانية.