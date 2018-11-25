يلا شوت Alahli .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

موعد مباراة فريق الاتحاد السعودي وفريق الأهلي السعودي اليوم في بطولة الدوري السعودي الممتاز ” دوري الأمير محمد بن سلمان “ هو حديث الساعة الآن في مدينة جدة، ولا غرابة أن يُطلق عليه ” دربي جدة “ وبهذا التقرير ننقل لكم بجانب موعد تلك المباراة المُنتظرة، تردد القناة الناقلة لهذه المباراة عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضة .





ويلتقي الفريقين الاتحاد والأهلي اليوم في ملعب ” الجوهرة ” والكِفة تميل لصالح فريق الأهلي السعودي الذي يحتل المركز الثالث ببطولة الدوري، وذلك برصيد عشر نقاط، أما فريق الاتحاد فيقع بالمركز الأخير برصيد نقطتين فقط، ولكن ورغم الفارق الكبير فى ترتيب الفريقين ببطولة الدوري السعودي، إلا أن للمباراة حسابات أخرى ومربع مستقل للمنافسة كبطولة مستقلة عند الجماهير الجداويه





ما هو موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي اليوم

تُقام مباراة الأهلي السعودي والاتحاد السعودي بملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية كما أسلفنا، أما عن موعد تلك المباراة بتوقيت السعودية فيأتي في الساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الرياض .





ويدخل فريق الأهلي المباراة فارقاً ب تسع نقاط كاملة عن المتصدر لجدول البطولة فريق الهلال برصيد 28 نقطة، ويحتاج الأهلي للفوز بتلك المباراة ليُقلص الفارق بينه وبين الهلال المتصدر، فضلاً عن حساسية المباراة التي تمثل بطولة جداوية مستقلة بذاتها .

ومن الجدير بالذكر :

أن مشاركة اللاعب المصري محمد عبد الشافي المحترف بالنادي الأهلي السعودي في مباراة اليوم بين الاتحاد والأهلي أصبحت شبه مؤكدة بعد ورود أنباء عن تعافيه تماماً من إصابته الأخيرة خلال التدريبات .



