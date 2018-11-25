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عاجل.. الأهلي يفاضل بين مدربين لخلافة كارتيرون

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:55 م
عاجل.. الأهلي يفاضل بين مدربين لخلافة كارتيرون
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الفجر الرياضي
 
صرح مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي عن آخر التطورات في ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما ودع الأحمر البطولة العربية.


وأكد المصدر أن إدارة الأهلي تواصلت مع عدد من المدربين الأجانب عن طريق وسطائهم لمعرفة رأيهم في إمكانية تدريب النادي.


وتابع، أنه جاء على رأس هؤلاء المدربين الفرنسي هيرفي رينارد الذي أعتذر رغبة منه في استكمال المسيرة مع منتخب المغرب في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه معهم، بجانب المدير الفني فيكلس ماجات.


وأوضح المصدر أن ما يصعب تولي فيكلس مهمة الفريق هو أن القيمة المالية التي طلب الحصول عليها تفوق المبلغ الذي خصصته الإدارة لملف التعاقد مع مدير فني أجنبي.


وتابع المصدر أنه تم التواصل أيضا مع البرتغالي فيريرا لعرض عليه تدريب الفريق ولكن رفض فكرة العودة لمصر.


وأنهي المصدر حديثه أن دائرة الاختيار أصبحت منحصرة على مدربين سيتم الاختيار بينهم وأوضح المصدر أن أحدهما برتغالي وسيتعاقد الأهلي مع أحدهما خلال الساعات القادمة.

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