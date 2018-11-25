فيردر بريمن يخطف تعادلا قاتلا أمام فرايبورج

أنهى فيردر بريمن سلسلة هزائمه، التي دامت آخر 3 مباريات له بالدوري الألماني، بعدما انتزع تعادلا في الوقت القاتل 1-1 من مضيفه فرايبورج، اليوم الأحد، في المرحلة 12 من المسابقة.





وتقدم لوكا فالدشميدت لفرايبورج في الدقيقة 42، غير أن السويدي لودفيج أوجوستينسون أدرك التعادل لبريمن في الدقيقة 92.





ورفع بريمن، الذي خسر أمام بايرليفركوزن وماينز وبوروسيا مونشنجلادباخ، في المراحل الثلاث الماضية، رصيده لـ18 نقطة في المركز الـ7.





في حين ارتفع رصيد فرايبورج، الذي أخفق في تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي، لـ14 نقطة في المركز الـ12.



