«يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر اليوم 25-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري KSA Sport 1 HD

يلتقي اليوم الاتحاد والأهلي في الجولة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين في ديربي جده، تلك المقالة سنتعرف على القنوات الناقلة لتلك المواجهة بالإضافة إلي الموعد ووضعية الفريقين هذا الموسم في جدول المسابقة،وتعتبر تلك المباراة هي قمة مباريات الأسبوع في الدوري السعودي لكرة القدم “دوري الأمير محمد بن سلمان” ويسعى الفريقين خلال تلك المواجهة للفوز بتلك المواجهة.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر اليوم 25-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري KSA Sport 1 HD

مباراة الاتحاد والاهلي هي تجمع بين فريقين متنافسين في نفس المدينة لكن وضعيتهم في هذا الموسم مختلفة،، وبعد أن لعب الفريقين تسع مواجهات، يحتل الاهلي صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة جمعهم من ست انتصارات وتعادل وهزيمتين، بينما يحتل اتحاد جدة المركز الأخير برصيد نقطتين فقط ويسعى من خلال تلك المواجهة للخروج من تلك الدائرة خاصة وأن الحضور الجماهيري في اللقاء سيكون لصالحه خاصة أنه صاحب الأرض.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر اليوم 25-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري KSA Sport 1 HD

موعد مباراة الاتحاد والأهلي المباراة ستكون في تمام الساعة 19.50 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 18.50 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاتحاد تنقل المباراة على قناة الرياضية السعودية KSA Sports HD1 ويعلق عليها فهد العتيبي.

المباراة ستكون مثيرة كالعادة وستكون في ختام مباريات الجولة العاشرة من المسابقة التي شهدت تعثر نادي الهلال لأول مرة هذا الموسم. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر اليوم 25-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري KSA Sport 1 HD من المحتمل ان يشارك اللاعبين المصريين محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد مع فريقهم أهلي جدة في تلك المباراة، لذلك المباراة ستكون متابعة من بعض المشاهدين في مصر، خلال الساعة المقبلة من المنتظر ان يعلن كلا مدربين الاهلي والاتحاد على التشكيلة الرسمية التي سوف تخوض تلك المواجهة الصعبة بين الفريقين.