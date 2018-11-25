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إصابات واعتقالات خلال تفريق الاحتلال لتظاهرة في القدس

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:55 م
إصابات واعتقالات خلال تفريق الاحتلال لتظاهرة في القدس
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وكالات
 
أصيب عدد من الفلسطينيين واحتجز آخرين مساء اليوم الأحد، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على تظاهرة فلسطينية رفضاً لاعتقال محافظ القدس عدنان غيث.



وقالت مصادر فلسطينية في المدينة إن "عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال هاجموا عشرات الفلسطينيين المحتجين على اعتقال محافظ القدس عدنان غيث في شارع صلاح الدين وسط القدس المحتلة".



وأفادت مصادر طبية أن عدداً من المتظاهرين أصيبوا برضوض وبغاز الفلفل خلال هجوم القوات الخاصة عليهم، وكانت محكمة الاحتلال في القدس مددت اعتقال المحافظ غيث ليوم الخميس المقبل.
المزيد عن: تفريق تظاهرة القدس الاسرائيلي الاحتلال اعتقالات إصابات
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