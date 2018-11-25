إصابات واعتقالات خلال تفريق الاحتلال لتظاهرة في القدس

أصيب عدد من الفلسطينيين واحتجز آخرين مساء اليوم الأحد، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على تظاهرة فلسطينية رفضاً لاعتقال محافظ القدس عدنان غيث.







وقالت مصادر فلسطينية في المدينة إن "عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال هاجموا عشرات الفلسطينيين المحتجين على اعتقال محافظ القدس عدنان غيث في شارع صلاح الدين وسط القدس المحتلة".