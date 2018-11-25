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يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر، تستكمل منافسات الدورى السعودى بالأسبوع العاشر فى مواجهة نارية ومثيرة فى ديربى جدة يوم الأحد 25/11/2018، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد الأحد 25/11/2018 في الدوري السعودي للمحترفين، يستضيف فريق اتحاد جدة عدوه اللدود الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، تابع لايف مباراة الأهلي والاتحاد مباشر، ويسعى الاتحاد للخروج من كبوته وحسم الصراع التقليدي، بينما يأمل الأهلي فى العودة للانتصارات والاستعداد من خلال المباراة للبطولة العربية، ديربى جدة يشتعل بمواجهة الاتحاد والأهلي فى الأسبوع العاشر، لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي لايف HD.

يمكنكم متابعة مباراة الاتحاد والأهلي كورة اون لاين حيث أننا سنشاهد فريق الاتحاد وهو يحاول الفوز بهذه المباراة على الرغم من أن جميع انطلاقاته منذ البداية سلبية.





ولم يستطع نادي الاتحاد الفوز على النادي الأهلي السعودي في الدوري مطلقًا على هذا الملعب التي تُقام عليه المباراة اليوم.

بلس HD بث مباشر مشاهد مباراة الاتحاد والأهلي رابط مباشر kora star | yalla shoot مباريات اليوم

مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي كورة ستار حيث أن المرة الأخيرة التي فاز فيها نادي الاتحاد على فريق النادي الأهلي في دوري المحترفين كانت منذ عام 2012 وكان مُحرز الهدف حينها هو نايف هزازي.





ويؤكد خبراء كرة القدم العربية أن فريق الاتحاد لم يكن بمثل هذا المستوى السيء من قبل، فهو لم يستطيع الحصول إلا على نقطتين فقط وذلك أثناء تعادله في مباراتين، ولم يفز في أي مباراة من المباريات التي أداها خلال دوري المحترفين.

بلس HD بث مباشر مشاهد مباراة الاتحاد والأهلي رابط مباشر kora star | yalla shoot مباريات اليوم

بث مباشر مباراة الاتحاد والأهلي يوتيوب كما أن فريق الاتحاد عانى كثيرًا من العديد من المشاكل الفنية هذا الموسم تتلخص جميعها في إقالة مدرب الفريق رامون دياز، ثم تولى المهمة من بعده بيليتش الكرواتي.