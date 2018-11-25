سلوفاكيا تعلن انسحابها من الاتفاقية الأممية للهجرة

أعلنت سلوفاكيا انسحابها من اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة "إسمي"، قال بيتر بيلجريني، رئيس الوزراء السلوفاكي، اليوم الأحد:

"أرفض نص الاتفاقية كرئيس للحكومة كما أرفض سريان هذه الاتفاقية في سلوفاكيا".

ويأتي رفض سلوفاكيا في أعقاب رفض كل من بولندا والتشيك.





ومن المنتظر إقرار الاتفاقية الأممية خلال مؤتمر للأمم المتحدة في العاشر والحادي عشر من الشهر المقبل في

مدينة مراكش المغربية.





وتهدف هذه الوثيقة غير الملزمة قانونا للمساعدة في تنظيم النزوح والهجرة بين الدول وقت الكوارث والحروب

والأزمات بشكل أفضل.

ويحذر منتقدو الميثاق من أنه ينطوي على خطر التدخل في سيادة الدول أو دعم الهجرة.





كان وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك قد هدد بتقديم استقالته في حال قررت حكومة بلاده مقاطعة

مؤتمر مراكش كما هو متوقع، وحذر لاجاك 55 عامًا، في هذا السياق من "سباق شعبوي من أجل الفوز

بأصوات الناخبين".





وقال بيلجريني إنه أطلع لاجاك على قراره، وأعرب عن أمله في أن يتوافق مع هذا القرار وأن يقدم الاستمرار

في خدمة بلاده على آرائه الشخصية.





بهذا تكون الدول الأربعة الأعضاء في مجموعة فيسجراد (براتيسلافا وبولندا والتشيك والمجر) قد رفضت

الاتفاقية الأممية.