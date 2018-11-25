بث حي HD .. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد يلا شوت لايف

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر دوري بلس الاسطورة يلا شوت yalla shoot كورة أون لاين كورة ستار كورة لايف بدون تقطيع سيرفر قوي جودات متعددة، يستضيف نادي الاتحاد السعودى نظيره نادي الأهلي السعودي في مباراة قوية من مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري السعودي للمحترفين” ويبحث كلا الفريقين على الفوز لتحسين ترتيبهما، حيث يقع الأهلي في المركز الثالث، بينما يتذيل نادي الاتحاد الترتيب في المركز السادس عشر.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد يلا شوت لايف

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة لقاء الأهلي والاتحاد السعودي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري، وتُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ثُلث بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة إلا ثُلث بتوقيت جرينتش، وسيتم إذاعة المباراة عبر قناتي دوري بلس والقناة الرياضية السعودية الأولى.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد يلا شوت لايف

متابعة المباراة:

وصل الفريقان لملعب المباراة.

تبدأ المباراة بعد قليل

صافرة الحكم تعلن عن بداية اللقاء

بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد

مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر على دوري بلس والاسطورة، يسعى فريق الاتحاد لتحقيق فوزه الأول في بطولة الدوري، حيث أنه لم يُحقق الفوز في أي مباراة حتى الآن في بطولة الدوري، فقد تلقى سبعة هزائم وتعادل في مباراتين حصل منهما على نقطتين، بينما يسعى الأهلي لتقليص الفارق بينه وبين نادي النصر الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد يلا شوت لايف

مباراة الأهلي والاتحاد مباشر

شهدت مباريات الاتحاد والأهلي السعودي إثارة بالغة، حيث فاز الاتحاد في 34 مباراة بينما فاز الأهلي في 31 مباراة فقط وتعادل الفريقان في 24 مباراة، وبالرغم من سوء حالة الاتحاد هذا العام فمن المتوقع أن يستمر الإتحاد في تقديم مباراة قوية ومثيرة.