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رابط مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث لايف

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:51 م
رابط مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث لايف
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الفجر الرياضي
 
سيكون عشاق الكرة العربية والسعودية تحديدًا، علي موعد مرتقب عندما يحتضن ملعب الجوهرة نسخة أخرى من ديربي جدة والذي يجمع بين الأهلي والاتحاد ضمن قمة مباريات الحولة العاشر لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتعد هذه المواجهة حاسمة للفريقين ضمن منافسات البطولة السعودية. 

ويدخل الفريق المباراة فارقاً ب تسع نقاط كاملة عن المتصدر لجدول البطولة فريق الهلال برصيد 28 نقطة، ويحتاج الأهلي للفوز بتلك المباراة ليُقلص الفارق بينه وبين الهلال المتصدر، فضلاً عن حساسية المباراة التي تمثل بطولة جداوية مستقلة بذاتها

وتنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق كل من جعفر الصليح و فهد العتيبى.. وتردد القناة هو 12284 عمودي V مع معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وذلك بتقنيات HD و SD. 

المزيد عن: كورة كرة رياضة بث مباشر الاهلي الاتحاد
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