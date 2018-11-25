فينورد يعبر جرونينجين في الدوري الهولندي

انتزع فينورد فوزا صعبا من ضيفه جرونينجين 1/0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من الدوري الهولندي.





وشهدت الجولة أيضا فوز إكسيلسيور على إمين 2/1، وأوتريخت على دي جرافشاب 5/0، وفيتيسه أرنهايم على فيليم تيلبورج 3/1.





ويدين فينورد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ينس تورنسترا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة السابعة.





ورفع فينورد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد جرونينجين عند عشر نقاط، في المركز السادس عشر.





وفي المباراة الثانية، قلب إكسيلسيور تأخره أمام مضيفه إمين إلى فوز 2/1.





وتقدم إمين بهدف سجله انكو يانسن في الدقيقة 47، وتعادل إكسيلسيور بهدف أحرزه علي مسعود، في الدقيقة 60، ثم أضاف ريان كولفايك هدف الفوز، في الدقيقة 89.





ورفع إكسيلسيور رصيده إلى 15 نقطة، في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد إمين عند 13 نقطة، في المركز الرابع عشر.





وفي المباراة الثالثة، اكتسح أوتريخت ضيفه دي جرافشاب 5/0.





وسجل أهداف أوتريخت، ساندر فان دي ستريك في الدقيقة 14، وويليم يانسن في الدقيقة 17، وجيرانو كيرك في الدقيقة 24، ونيك فينيما (هدفين) في الدقيقتين 80 و89.





ورفع أوتريخت رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الخامس، وتوقف رصيد دي جرافشاب عند عشر نقاط، في المركز السابع عشر، قبل الأخير.





وفي المباراة الرابعة، فاز فيتيسه أرنهيم على مضيفه فيليم تيلبورج 3/1.





وأحرز أهداف فيتيسه، ماتوش بيور وأسامة درفول وبريان لينسين، في الدقائق 13 و35 و44، فيما سجل هدف فيليم تيلبورج الوحيد فران سول، في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.





ورفع فيتيسه رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد فيليم تيلبورج عند 13 نقطة، في المركز الثالث عشر.



