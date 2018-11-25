عاجل.. هزة أرضية تضرب العراق ويشعر فيها سكان كركوك وبغداد

أعلن المرصد الأوروبي، مساء اليوم الأحد، بأن هزة أرضية بقوة 6.7 درجة تضرب منطقة حدودية بين إيران والعراق، ويشعر بها بعض سكان دول الخليج العربي، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.





ويذكر أن ضربت الهزة في بلدة سربيل زهاب الحدودية التابعة لمحافظة كرمانشاه، على عمق 10كم، وبشدة 4.4 على مقياس ريختر.