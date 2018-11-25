ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الوئام- السعودية| جزائري يتعهد بذبح كل حلاله بمناسبة زيارة ولي العهد

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:46 م
الوئام- السعودية| جزائري يتعهد بذبح كل حلاله بمناسبة زيارة ولي العهد
طباعة
الفجر السعودي
 

تقدم صحيفة الوئام كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

أعرب أحد المواطنين الجزائريين، يدعى لحسن لروي، عن سعادته الكبيرة بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى الجزائر، المقرر لها أوائل ديسمبر المقبل.

 

وتعهد في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بذبح كل حلاله إكراما لزيارة سمو ولي العهد لبلده الجزائر.

 

وقال في تغريدته: “ما باليد حيلة وأدري أن القلوب ترفرف خفاقة لزيارة الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله وأدري أن بين القلوب والواقع برزخ الرسميات وأن كان الأمر لي فعهدي أني أذبح كل حلالي إكراما لسمو فخره بالنفس وعلو مقامه بالقلب فالوبر لكم والنوق لكم والعز لكم والوجدان أنتم سيده”.

 

المصدر: صحيفة الوئام

 

المزيد عن: محمد بن سلمان عاجل سلمان زيارة ولي العهد للجزائر المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم الجزائر اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
1
x
18:40
1
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
15:30
2
آرسنال
وولفرهامبتون
0
x
18:00
1
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
1
x
17:15
0
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
0
x
16:00
0
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
4
x
15:15
3
إنبي
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
0
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 7:20:03 PM