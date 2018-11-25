مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر

وتنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق كل من جعفر الصليح و فهد العتيبى.. وتردد القناة هو 12284 عمودي V مع معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وذلك بتقنيات HD و SD.





وتنطلق مباراة الاتحاد والأهلي تحديداً في تمام الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.





تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: عساف القرني.خط الدفاع: عمر المزيعل / زياد الصحفي / عون السلولي / منصور الحربي.خط الوسط: جوناس دي سوزا / خالد السميري / كريم الأحمدي.خط الهجوم: فهد المولد / حسن معاذ / روماريو.





تشكيل الاهلي





حراسة المرمى: محمد العويس.خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / عبد الباسط هندي / محمد عبد الشافي.خط الوسط: باولو دياز / نوح الموسى / خورادو / عبد الله السعيد.خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.



