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رين يتعادل مع مونبلييه في الدوري الفرنسي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:45 م
رين يتعادل مع مونبلييه في الدوري الفرنسي
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الفجر الرياضي
 
عجز فريق مونبلييه عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالدوري الفرنسي، عقب تعادله 2-2 مع ضيفه رين، اليوم الأحد، في المرحلة 14 للمسابقة.


وارتفع رصيد مونبلييه لـ26 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما رفع رين رصيده لـ17 نقطة في المركز الـ13.


وبادر حاتم بن عرفة، بالتسجيل لمصلحة رين مبكرا في الدقيقة 6، غير أن أندي ديلورت سجل هدفين لمصلحة مونبلييه في الدقيقتين 45 و49.


وأحرز بنيامين بوريجايد هدف التعادل لرين في الدقيقة 71 من ضربة جزاء، ليحرم مونبلييه من فرصة الارتقاء إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة ولو مؤقتا.

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