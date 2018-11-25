القومي للمرأة: التحرش ظاهرة عالمية ومن الصعب تحديد موعد القضاء عليها

قالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، إن التحرش ظاهرة عالمية ومن الصعب تحديد موعد القضاء عليها.





وقالت "رانيا" في حوار مع برنامج "كلام البنات"، على فضائية "TeN"، اليوم الأحد: "نتمنى أن تنحصر الظاهرة في الوقت القريب، وطالما الحياة مستمرة صعب نقضي عليه التحرش ما دام فيه خير وشر وصراع بينهما".



