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القومي للمرأة: التحرش ظاهرة عالمية ومن الصعب تحديد موعد القضاء عليها

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:41 م
القومي للمرأة: التحرش ظاهرة عالمية ومن الصعب تحديد موعد القضاء عليها
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هدى عبدالرازق
 
قالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، إن التحرش ظاهرة عالمية ومن الصعب تحديد موعد القضاء عليها.

وقالت "رانيا" في حوار مع برنامج "كلام البنات"، على فضائية "TeN"، اليوم الأحد: "نتمنى أن تنحصر الظاهرة في الوقت القريب، وطالما الحياة مستمرة صعب نقضي عليه التحرش ما دام فيه خير وشر وصراع بينهما".

وأضافت: "طول ما فيه بني آدمين الموضوع مستمر، ونتمنى من الله أن تنحصر وتقل الظاهرة"، مشددة على ضرورة ازدياد الوعي بين شباب الجامعات بالأخص حتى تقل الظاهرة.
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