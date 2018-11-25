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كارثة.. حكم يثير الجدل باستخدام بندقية قنص بدلًا من الصافرة! (فيديو)

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:36 م
كارثة.. حكم يثير الجدل باستخدام بندقية قنص بدلًا من الصافرة! (فيديو)
أرشيفية
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي اليمنية مقطع فيديو أثار دهشة النشطاء، تم التقاطة بواسطة أحد المارة، ويظهر فيه مجموعة من الشباب يلعبون كرة، حيث ظهر حكم المباراة في الفيديو وهو يستخدم بندقية رصاص بدلًا من الصافرة.

يحمل الحكم بنندقية من نوع كلاشينكوف، ويحتسب أخطاء المباراة التي أقيمت بمحافظة شبوة اليمينة بإطلاق الرصاص بدلًا من اطلاق الصافرة.

ومن الواضح أن اللعبين لم يندهشوا مما حدث، ثم تابعوا اللعب مرة أخرى.

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