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HD مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث حي الاسطورة مباشر الان HD

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:37 م
HD مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث حي الاسطورة مباشر الان HD
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الفجر الرياضي
 
تشكيل الاتحاد
حراسة المرمى: عساف القرني.خط الدفاع: عمر المزيعل / زياد الصحفي / عون السلولي / منصور الحربي.خط الوسط: جوناس دي سوزا / خالد السميري / كريم الأحمدي.خط الهجوم: فهد المولد / حسن معاذ / روماريو.

تشكيل الاهلي

حراسة المرمى: محمد العويس.خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / عبد الباسط هندي / محمد عبد الشافي.خط الوسط: باولو دياز / نوح الموسى / خورادو / عبد الله السعيد.خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.

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