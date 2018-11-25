HD مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث حي الاسطورة مباشر الان HD
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:37 مالفجر الرياضي
تشكيل الاتحاد
حراسة المرمى: عساف القرني.خط الدفاع: عمر المزيعل / زياد الصحفي / عون السلولي / منصور الحربي.خط الوسط: جوناس دي سوزا / خالد السميري / كريم الأحمدي.خط الهجوم: فهد المولد / حسن معاذ / روماريو.
تشكيل الاهلي
حراسة المرمى: محمد العويس.خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / عبد الباسط هندي / محمد عبد الشافي.خط الوسط: باولو دياز / نوح الموسى / خورادو / عبد الله السعيد.خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.