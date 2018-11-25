الثلاثاء.. مناقشة "التسلسل التاريخي لفقهاء وأئمة شيوخ الإسلام" بمكتبة القاهرة الكبرى

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لمناقشة كتاب " التسلسل التاريخى لفقهاء وأئمة شيوخ الإسلام " للدكتور هشام أحمد محمد موصلى، فى السادسة من مساء يوم الثلاثاء 27 نوفمبر الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة .

يناقش الكتاب اللواء محمد رضا عوض، أستاذ الطب الطبيعي والكاتب بالأهرام، محمد عز الدين، مدير دار نشر بيوند الناشرة للكتاب، وستهدى نسخة مجانية من الكتاب للسادة الحضور من توقيع المؤلف، ويأتى ذلك فى إطار احتفال وزارة الثقافة بالمولد النبوى الشريف .