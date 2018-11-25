"الصناعات الهندسية" تعقد مؤتمرا للتعريف بمعرض صناع مصر.. غدًا

تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، غدا الاثنين، مؤتمرا صحفيا للتعريف بمعرض صناع مصر "معا نستطيع" الدورة الرابعة فبراير 2019 بحضور رئيس الغرفة محمد المهندس, وسفير رواندا بالقاهرة صالح هابيمانا.





وذكرت الغرفة, فى بيان لها اليوم, أن المؤتمر سيقوم بالتعريف بمعرض صناع مصر - الدورة الرابعة والهدف منه, وما يتبعه من تعاون الصناع لرفع نسبة التصنيع المحلى إلى نسبة 75%, فضلا عن عرض أبرز التطورات والإنجازات فى مجال التصنيع فى صعيد مصر وتنمية العلاقات التجارية والتعاون الصناعى مع الدول الأفريقية.



