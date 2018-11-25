يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:20 معمرو عادل
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
أكد مصدر مسؤول بالشركة المكلفة بصيانة المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في تصريح حصري خص به قناة “شوف تيفي” يومه السبت، أن نادي فيتا كلوب الكونغولي بات مهددا بعدم خوض حصته التدريبية التي كان مقرر إجراؤها مساء هذا اليوم ابتداء من الساعة الثامنة، وذلك تخوفا من إلحاق الضرر بأرضية الملعب المذكور.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
وأضاف المصدر نفسه، أن مسؤولي الشركة سيحلون بعد ساعات قليلة من الآن رفقة مندوب اللقاء لتفقد أرضية “دونور” التي تضررت بعد اللقاء الأخير الذي احتضنته يوم الخميس الماضي بين الوداد الرياضي ويوسفية برشيد، برسم مؤجل الجولة الثانية لحساب منافسات البطولة الاحترافية، قبل اتخاد القرار بخصوص إجراء تداريب فيتا كلوب من عدمها.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
وتابع المتحدث نفسه، أن الشركة المكلفة بصاينة “دونور” تسهر على تأهيل عشب أرضيته منذ اغلاقه قبل أسابيع قليلة من الآن، لاستضافة قمة الرجاء وفيتا كلوب إضافة إلى احتضان باقي المباريات التي يستقبل من خلالها قطبي مدينة الدار البيضاء الرجاء والوداد خصومهم برسم مختلف المسابقات.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
وأبرز ذات المصدر، أنه في حالة رفض مندوب اللقاء إجراء الحصة التدريبية لنادي فيتا كلوب بالمركب الرياضي محمد الخامس، فسيكون الفريق الكونغولي مجبرا على خوضها بملعب الوازيس حيث يجري النادي تداريبه منذ وصلوله إلى المغرب.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
تجدر الإشارة إلى أن نادي الرجاء الرياضي يستقبل يوم غد الأحد بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فريق فيتا كلوب الكونغولي، وعينه على خطف نتيجة إيجابية من قلب “دونور”.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
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