"الهضبة" وتامر حسني في "كايرو فستيفال سيتي" احتفالا بعامهم الخامس في مصر (صور)

يحتفل كايرو فستيفال سيتي مول على مدار شهر كامل بمرور 5 أعوام على وجوده في القاهرة، حيث تم الإعلان عن عددًا من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تروق لجميع الزائرين، كما سيتم تقديم عددًا من الجوائز للمشاركين في هذه الأنشطة.

وصرح سام حسن مدير أصول المجموعة بكايرو فستيفال سيتي مول، قائلًا: "نحتفل على مدار شهرًا كاملًا بمرور 5 سنوات على وجود كايرو فستيفال سيتي مول في القاهرة، ومن الممكن أن نقول بكل ثقة أننا نجحنا في تغيير المفهوم عن تجربة التسوق في مصر بالكامل والقاهرة على وجه التحديد، حيث تمكنا من أن نجعل من المول ليس فقط وجهة للشراء بل وجهة ترفيهية للعائلة بأكملها، حيث انطلقنا من رؤية استراتيجية واضحة تستند إلى 4 أعمدة رئيسية وهي الترفيه حيث أن لدى المول أكبر عدد من المنصات الترفيهية الأكثر تميزًا في شرق العاصمة، والتسوق حيث أن لدى المول عدد كبير من العلامات التجارية العالمية إلى جانب نخبة من أفضل العلامات المحلية التي تتميز بالجودة، وتجربة الطعام المميزة التي تقدمها عدة مطاعم إلى جانب عربات الأكل التي تم تقديمها مؤخرًا في كايرو فستيفال سيتي مول مصر التي تم ابتكارها تحت إسم On Wheels، واحتياجات البيوت والتي تتمثل في وجود محلات للأثاث المعاصر وأدوات الديكور، لإنه إذا توافرت هذه العناصر وفي وجود شركاء للنجاح من أكبر العلامات التجارية ذات الشعبية الكبيرة في مكان واحد تحققت جميع متطلبات الأسرة المصرية التي تتعدد اهتماماتها."

وتمتد هذه الإحتفالات على مدار شهر كامل بداية من 8 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر 2018، حيث سيستضيف المول حفلة ضخمة للهضبة عمرو دياب التي سيقدم فيها بالطبع أحدث أغانيه من ألبومه الجديد، كما استضاف نجم الجيل تامر حسني الذي عاد لأول مرة للغناء ولإحياء حفلًا غنائيًا بهذا الحجم بعد وعكته الصحية التي مر بها، وكانت من أكثر الفعاليات المنتظرة، هذا بالإضافة العديد من الفعاليات الترفيهية التي تتضمن المسابقات والألعاب.