يلا شوت Hd بث مباشر مباراة الرجاء وفيتا كلوب بدون تقطيع .. كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب - كول كورة

يستضيف فريق الرجاء المغربي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، اليوم، الأحد، على ملعب "محمد الخامس"، في ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية.

يلا شوت Hd بث مباشر مباراة الرجاء وفيتا كلوب بدون تقطيع .. كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب - كول كورة

ويحاول فريق الرجاء المغربي في مباراة اليوم، أن يستغل تواجد جمهوره، لتحقيق فوز كبير على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يضمن له نتيجة إيجابية في لقاء الإياب.

يلا شوت Hd بث مباشر مباراة الرجاء وفيتا كلوب بدون تقطيع .. كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب - كول كورة

بينما يحاول فريق فيتا كلوب الكونغولي، الذي يحظى فيتا بسجل مميز في البطولة القارية هذا الموسم، لاستغلال قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج أرضه، ليضمن حسم اللقب في مباراة العودة.

يلا شوت Hd بث مباشر مباراة الرجاء وفيتا كلوب بدون تقطيع .. كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب - كول كورة

وتأهل الفريق المغربي على حساب فريق إنييمبا النيجيري بمجموع مبارتي الذهاب والإياب 3-1، بينما تأهل الفريق الكونغولي على حساب فريق المصري البورسعيدي بنتيجة 4-0 في لقائي الذهاب والإياب.

يلا شوت Hd بث مباشر مباراة الرجاء وفيتا كلوب بدون تقطيع .. كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب - كول كورة

ومن المتوقع أن المباراة لن تكون سهلة على فريق الرجاء أمام العملاق الكونغولي، ويأمل الفريق المغربي لتسجيل نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب.

يلا شوت Hd بث مباشر مباراة الرجاء وفيتا كلوب بدون تقطيع .. كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب - كول كورة

وكان الرجاء المغربي تلقى هزيمة واحدة في بطولة الكونفيدرالية هذا الموسم، وكانت أمام فيتا كلوب بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات دور المجموعات.