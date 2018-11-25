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إنطلاق البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشبابية والمحلية بإعلام بنها

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:18 م
إنطلاق البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشبابية والمحلية بإعلام بنها
أرشيفية
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محمد نبيل
 
ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات،برنامج اعداد القيادات الشبابية والمحلية الرفيعة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لإهتمام القيادة السياسية بتأهيل وإعداد القيادات الشابة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية، بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية.

وأكد رمضان عرفة مدير مركز النيل للاعلام، اهتمام الدولة بالاستثمار في بناء الإنسان، مشيرا إلى التكليف الرئاسي للحكومة بالاستثمار في البشر بتوفير التدريب والتأهيل اللازم وذلك تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.


واضاف مدير الاعلام،ان جميع البرامج التدريبية مجانية لتمكين الشباب وبناء قدراتهم السياسية والقيادية والادارية على مدار ثلاثة اشهر هى عمر البرنامج التاهيلى حيث يقوم بالتدريب نخبه متميزة من اساتذة جامعة بنها والخبراء والمتخصصين فى الفترة من 27 نوفمبر 2018 وحتى 27 فبراير 2019.
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