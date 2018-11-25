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مصرع سيدة صدمها أتوبيس بسب السرعة الجنونية بمساكن اسكوا بشبرا الخيمة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:17 م
مصرع سيدة صدمها أتوبيس بسب السرعة الجنونية بمساكن اسكوا بشبرا الخيمة
أرشيفية
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محمد نبيل
 
لقيت سيدة مصرعها،اليوم إثر اصطدام أتوبيس محمل بالركاب بها بسب السرعة الجنونية بمساكن اسكوا بشبرا الخيمة، تم التحفظ على السائق المتسبب في الواقعة، ونقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بمصرع سيدة بطريق مساكن اسكوا، إثر اصتطدام أتوبيس بها، بسب السرعة الجنونية، وعدم وجود مطبات بالطريق، تم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.
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