المقاصة "يحرق" إنبي برباعية في مباراة "مجنونة"

خطف مصر المقاصة فوزا مثيرا من أنياب ضيفه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد "عثمان أحمد عثمان" بالجبل الأخضر في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





افتتح النيجيري أوادة مارشال أهداف اللقاء محرزا الهدف الأول للفريق البترولي في الدقيقة 26 من تصويبة قوية، من خارج منطقة الجزاء، ونجح الغاني جون أنطوي بعد جملة رائعة مع إيريك تراووي في إدراك التعادل سريعا للفريق الفيومي في الدقيقة 33، ليتقدم محمد دبش بالهدف الثاني لرجال المدرب طلعت يوسف بضربة رأسية قوية في الدقيقة 37، لكن مارشال عاد مجددا وتمكن من إدارك التعادل لإنبي بضربة رأسية بعد عرضية رائعة من محمد بسيوني، في الوقت الضائع من الشوط الأول، الذي انتهى على واقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





وفي الشوط الثاني عاد أنطوي مجدداً ونجح في إحراز الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 50، لينجح حمدي فتحي لاعب وسط إنبي من ضربة رأسية متقنة في إدراك التعادل مرة أخرى للفريق البترولي.





وفي الدقيقة 62 تعرض إيريك تراوري لاعب المقاصة لعرقلة داخل منطقة الجزاء من إبراهيم يحيى مدافع إنبي، لم يتردد حكم اللقاء في احتسابها ويسددها أنطوي مسجلا الهدف الرابع للمقاصة والثالث "هاتريك" له في اللقاء.





بعد الهدف الرابع حاول لاعبو إنبي العودة مرة أخرى في النتيجة وإدراك التعادل، لكن القائم الأيمن لأحمد عادل عبد المنعم حرم مارشال من تحقيق ذلك في الدقيقة 80، لينتهي اللقاء بفوز مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لإنبي.





وبهذا الفوز رفع مصر المقاصة رصيده إلى 26 نقطة ليقفز لوصافة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد إنبي 14 نقطة في المركز الرابع عشر.



