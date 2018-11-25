يلا شوت Raja بث مباشر الرجاء وفيتا كلوب اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:10 معمرو عادل
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سيتم رفع رابط مباراة الرجاء المغربي وفيتا كلوب فى نهائي الكأس الافريقية قبل الماتش بربع ساعة فتابعونا فى الثامنة بتوقيت المغرب.
فريق الرجاء البيضاوي المغربي يدخل اليوم اختبارا صعبا أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي، وفى انتظار مباراة قلب الموازين وننتظر هداف فريق الرجاء البيضاوي ، اللاعب محمد بنحليب.
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يتابع الجمهور المغربي مباراة الرجاء البيضاوى وفيتا كلوب على شغف لرجوع الكاس الافريقية الى المغرب مرة اخري.
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