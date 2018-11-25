رد ناري من نوارة نجم على منتقديها بعد خلعها الحجاب
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:06 مالفجر الفني
أكدت الكاتبة المصرية نوارة نجم، ابنة الشاعر
الشهير الراحل أحمد فؤاد نجم، أنها خلعت الحجاب منذ نحو عام، وبأنها حرة في فعل ما
تشاء، وذلك تعليقًا على منتقديها بعد خلعها للحجاب
وأوضحت نوارة نجم تغريدة على تويتر أنها
خلعت حجابها منذ عام، وأنها كانت تتوقع الهجوم عليها عندما ينتشر الخبر كما حدث مؤخرا.
وتابعت بقولها: "أنتم طبعا لاتفقهون
عبارة أنا حرة لأنكم لستم أحرار.. أنتم مثيرون للشفقة".
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