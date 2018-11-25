حبيب الصايغ يلتقي مثقفي المغرب في حوار مفتوح غدًا

يلتقي حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مثقفي وكتاب المغرب في حوار مفتوح وقراءات شعرية، وذلك في المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ الإثنين.

ويتناول الصايغ ضمن محاور اللقاء المفتوح مستجدات الاتحاد العام، وبرنامجه للمرحلة المقبلة، وأهمية التواصل الثقافي العربي، والعلاقات الثقافية الإماراتية المغربية في أفق العلاقات الإستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين، كما يركز على الحركة الثقافية التي تشهدها دولة الإمارات في أفق نهضتها الشاملة، ما كرسها مركزًا ثقافيًا لافتًا على الصعيدين العربي والعالمي، خصوصًا لجهة معارض الكتب، والمؤتمرات الثقافية، والجوائز، وحركتي التأليف والنشر.

ويتحدث الصايغ في خلال اللقاء عن مشروع الشارقة الثقافي والحضاري، واختيار الشارقة العاصمة العالمية (2019) بمعرفة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وأهمية وضرورة إسهام المثقفين والمبدعين العرب نحو إنجاح هذا الحدث الثقافي الاستثنائي.

إلى ذلك، يقرأ حبيب الصايغ مختارات من قصائده التي تمثل مراحل مختلفة من تجربته الشعرية الممتدة لخمسين عامًا.