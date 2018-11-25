بحضور وفد من البرلمان الألماني و٧ سفراء عرب.. السفير المصري يفتتح معرضًا للمصور عمرو القاضي ببرلين (صور)

افتتح السفير بدر عبد العاطي سفير مصر بألمانيا، معرض المصور الدكتور عمرو القاضي، بمقر السفارة المصرية ببرلين، وتحت رعاية المركز الثقافي المصري بألمانيا.

ويضم المعرض الذي تستمر فعالياته حتى نهاية يناير المقبل، 50 لوحة فنية مطبوعة على أوراق البردي للتأكيد على البعد المصري في الصورة، وتعميقه بما يعكس الهدف منها، خاصة وأن الصور تعرض الحياة المصرية من خلال التركيز على المناظر الطبيعية وعلاقة المواطن بالمكان وزوايا مختلفة للآثار الفرعونية القديمة.

كما شارك في الافتتاح الدكتور أحمد غنيم رئيس المركز الثقافي المصري في برلين بجانب سفراء ٧ دول عربية بألمانيا منها الكويت والبحرين ولبنان والعراق والجزائر. بالإضافة لوفد من البرلمان الألماني الذي حرص على المشاركة وحضور المعرض.

وأكد الدكتور عمرو القاضي: "الهدف الرئيسي للمعرض هو الترويج لمصر السياحية من خلال عرض 50 مشهد مختلف للحياة في الريف والمدينة وشوارع مصر المختلفة".. معربا عن امتنانه للسفارة المصرية في ألمانيا التي ساهمت بشكل كبير في تنظيم المعرض.

وأضاف القاضي أن فكرة طباعة الصور على ورق البردي فكرة عبقرية شاركه فيها محمد عبد العظيم المتخصص في مجال الطباعة، مشيرا إلى أن خامة الورقة تدل على معنى الصورة والهدف منها وهو العودة للجذور والترويج لمصر الفرعونية التي يبحث عنها السائحين من كافة دول العالم.

يذكر أن المعرض هو ثاني معارض الدكتور عمرو القاضي ببرلين، حيث حقق معرضه الأول نجاحا كبيرا، والذي عقد في بورصة السياحة العالمية عام 2016 بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية، كما نظم القاضي معرضا أخر في إبريل الماضي بالسفارة المصرية بالسويد وحقق نجاحا كبيرا أيضا.

ويحرص القاضي على رصد المناظر الخلابة في مصر سواء بالمدن الساحلية على شواطئ البحار أو اللقطات التي ترصدها عدسته بنهر النيل وبالقرى الريفية والمدن ومحافظات الصعيد التي تبهر العالم كله.