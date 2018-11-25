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تدريبات إضافية لمؤمن زكريا لتجهيزه لمباراة المقاولون العرب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:03 م
تدريبات إضافية لمؤمن زكريا لتجهيزه لمباراة المقاولون العرب
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علي نبوي
 

أدى مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات إضافية على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.


وخاض زكريا التدريبات التأهيلية تحت إشراف عادل مصطفى المدرب بالجهاز الفني للأهلي، والذي يسعى لتجهيز اللاعب لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.


وكان زكريا قد شارك في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، ليعود ويؤدي تدريبات إضافية حاليا.


ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

المزيد عن: مؤمن زكريا كورة رياضة الأهلي أخبار الأهلي
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