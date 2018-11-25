Before we heal.. تجربة عاطفية على باب الحمّام في "القاهرة السينمائي" اليوم وغدًا

يشارك الفيلم القصير Before We Heal للمخرج اللبناني نديم حبيقة في المسابقة الدولية لسينما الغد للأفلام القصيرة في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث يعرض في سينما الهناجر يوم الأحد 25 نوفمبر الساعة 6 ونص مساءً ويوم الاثنين 26 نوفمبر الساعة 12 ظهراً، وتدور أحداثه حول سليم الذي يزور حبيبته السابقة ريا في منزلها، ويدخل الحمام ليجد نفسه عالقاً داخله، وعلى عتبة الباب وكل منهما على جانب؛ تتم محاولات إخراجه ومعها يأتي ضحك وأمل وذكريات وصراخ.

يركز الفيلم على المرحلة الفاصلة بين نهاية تجربة عاطفية، والمرحلة التي يتحتم فيها المضي قدماً، فقبل الشفاء من آلام تجربة عاطفية، يقع على الفرد حمل المواجهة، وسيتمكن المشاهدين من تكوين رابطة مع أحداث الفيلم، لأنها تجربة تتشابه مع أغلب التجارب التي مروا بها.

يعتبر Before We Heal بمثابة نقطة انطلاق مخرجه نديم حبيقة في عالم السينما بعد سنوات من العمل في مشاريع تليفزيونية وموسيقية، بينما قامت يُمنى مروان ببطولة العديد من الأفلام القصيرة والطويلة، ويعكف نديم حبيقة حالياً على العمل في فيلمه الروائي الطويل الأول.

حصل Before We Heal على عرضه العالمي الأول في مهرجان إيجه السينمائي الدولي باليونان، كما شارك في عدة مهرجانات ومنها مهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، ومهرجان الفيلم اللبناني، وأيام قرطاج السينمائية، وهو من تأليف وإخراج نديم حُبيقة وبطولة يُمنى مروان، محمد بساط وإيلي نجيم.