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محافظ القليوبية يطالب عمداء كليات الجامعة بإستغلال المساحات الفارغة في إقامة المشروعات الخدمية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:58 م
محافظ القليوبية يطالب عمداء كليات الجامعة بإستغلال المساحات الفارغة في إقامة المشروعات الخدمية
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محمد نبيل
 
طالب الدكتور علاء مرزوق محافظة القليوبية، عمداء كليات جامعة بنها، المتوافر في نطاق حرم كلياتهم قطع أراضي فارغة باستغلالها في إقامة مشروعات تخدم الكلية والمحافظة وتكون نوعا من التدريب العملي للطلاب في دراستهم العلمية مؤكدا أن المحافظة علي أتم استعداد لدعم تلك المشروعات لمد جسور التعاون بين الجامعة والمحافظة.

جاء ذلك خلال مشاركته في إجتماع مجلس جامعة بنها والذي عقد اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها وبحضور جميع عمداء كليات جامعة بنها.
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