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كوربين: المعارضة البريطانية ستعاؤض اتفاق البريكست

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:45 م
كوربين: المعارضة البريطانية ستعاؤض اتفاق البريكست
جيريمي كوربين
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خاطر عبادة
 

قال زعيم حزب العمال المعارض البريطاني جيريمي كوربين، اليوم الأحد، إن حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا سيعارض اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان، ووصف الاتفاق الذي أقر في بروكسل بأنه "فشل بائس في التفاوض."

 

وقال كوربين في بيان "هذه صفقة سيئة للبلاد، إنها نتيجة فشل مزعج في التفاوض يتركنا مع أسوأ العوالم، "إنه يعطينا قدراً أقل من الكلام حول مستقبلنا، ويعرض الوظائف ومستويات المعيشة للخطر".

 

وأضاف أنّ هذا هو السبب في معارضة حزب العمل لهذه الصفقة في البرلمان، وقال "سنعمل مع الآخرين على منع التوصل إلى أي اتفا ، وضمان أن تكون خطة العمل البديلة لصفقة منطقية لتجميع البلاد على الطاولة.

 

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