مشاهدة hd مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي السعودي .. دوري جميل





يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر، تستكمل منافسات الدورى السعودى بالأسبوع العاشر فى مواجهة نارية ومثيرة فى ديربى جدة يوم الأحد 25/11/2018، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد الأحد 25/11/2018 في الدوري السعودي للمحترفين، يستضيف فريق اتحاد جدة عدوه اللدود الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، تابع لايف مباراة الأهلي والاتحاد مباشر، ويسعى الاتحاد للخروج من كبوته وحسم الصراع التقليدي، بينما يأمل الأهلي فى العودة للانتصارات والاستعداد من خلال المباراة للبطولة العربية، ديربى جدة يشتعل بمواجهة الاتحاد والأهلي فى الأسبوع العاشر.

مشاهدة hd مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي السعودي .. دوري جميل





مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي دوري بلس

بث مباشر يلا شوت بث مباشر دوري بلس dawriplus، اتحاد جدة يسعى لضرب عصفورين بحجر وتحقيق الفوز، يلعب فريق اتحاد جدة أمام شقيقه الأهلي فى مباراة الأسبوع العاشر من الدورى السعودى للمحترفين، ويسعى فريق الاتحاد لتحقيق انتصار كبير فى المباراة، كما يأمل فى ضرب عصفورين بحجر واحد وتحقيق انتصاره الأول فى الدورى والفوز فى لقاء الديربى المعتاد، ويطمح الفريق فى حصد نقاط المباراة والتقدم للأمام والخروج من تذيل جدول الترتيب.

ويحتل الاتحاد المركز الأخير متذيلا ترتيب الجدول برصيد نقطتين من التعادل فى لقائين وخسارة 7 مباريات، وخسر الاتحاد من مضيفه الفيحاء فى مباراة الجولة السابقة بنتيجة 2-1 .

مشاهدة hd مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي السعودي .. دوري جميل





بث مباشر اهلي جدة والاتحاد

أهلى جدة يسعى للعودة من جديد وحسم الفوز فى الديربى، يدخل فريق أهلى جدة ضيفا فريق الاتحاد فى مباراة الجولة العاشرة فى الدورى، ويأمل فريق الإمبراطور فى خطف الانتصار فى المباراة، كما يسعى الفريق فى الفوز بلقاء الديربى والعودة لطريق الانتصارات، ويطمح الفريق فى الاستعداد الأمثل قبل خوضه مباراة إياب ثمن نهائى البطولة العربية.

ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 19 نقطة من الفوز فى 6 مبارايات والتعادل فى واحدة وخسارة لقائين، وخسر الأهلى فى المباراة السابقة بالدورى من فريق القادسية 2-0، ويستعد الأهلي لخوض مباراة إياب دور ال16 ببطولة كأس زايد أمام فريق وفاق سطيف، وكان قد نجح فى الفوز خارج أرضه ذهابا 1-0، الاتحاد والاهلي بث مباشر يوتيوب .

مشاهدة hd مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي السعودي .. دوري جميل





موعد مباراة الاهلي و الاتحاد فى ديربى جدة

تقام مباراة الأسبوع العاشر وديربى جدة بين الاتحاد والاهلى فى الدورى يوم الأحد 25/11/2018، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة 18:40 بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة 19:40 بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة 16:40 بالتوقيت الدولي غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد وأهلى جدة

تنقل مباراة ديربي جدة السعودي بين الاتحاد والأهلي على قناة السعودية الرياضية ksa1، يذاع استوديو تحليلى خاص بالمباراة للتعليق على أحداث اللقاء وتحليل المباراة.

مشاهدة hd مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي السعودي .. دوري جميل





نفى المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد “حسين الشريف” وصول مكافآت فوز الفريق على الأهلي الى 100 ألف ريال، مؤكداً أن هذه المعلومة غير صحيحة.





رابط مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

سيتم اضافة رابط البث المباشر لمبارة الاهلي والاتحاد قبل الماتش بربع ساعة فتابعونا





مشاهدة hd مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي السعودي .. دوري جميل







