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نائب مصري مسيحي يمنح 3 مسلمات تذاكر عمرة لزيارة بيت الله الحرام

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:36 م
نائب مصري مسيحي يمنح 3 مسلمات تذاكر عمرة لزيارة بيت الله الحرام
النائب والفائزات
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حضر المصري والقبطي الأصيل، صاحب البصمات الواضحة، المحب للوطن والمواطن، نبيل بولس، عضو مجلس النواب، عن دائرة باب الشعرية وعابدين والموسكي، فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بحضور العديد من القيادات الشعبيه والتنفيذية والسياسيه والذي أقيم بمركز شباب عابدين.

جاء ذلك في لفتة إنسانية لا تحدث إلا في مصر فقط، مصر الأمن والأمان، مصر السلم والسلام، مصر التسامح مصر المحبة، مصر ملتقى الأديان.
 
وأهدى نبيل بولس، خلال الحفل الذي أقيم خصيصا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبحضور كثيف من أعضاء مركز شباب عابدين من جميع الفئات العمرية، تذاكر عمرة، لزيارة بيت الله الحرام للحاضرين في الحفل الكريم، عن طريق القرعة العلنية لجميع الحضور.

وأسفرت القرعة، عن نخبه من السيدات المسلمات، وهن وفاء إبراهيم، وأمينة علي، وسوزان محمد.

وأشادت السيدات الفائزات بالعمرة، بالدور البارز واللفتة الإنسانية الطيبة، من النائب نبيل بولس.

وقلن إن هذا العمل، يدل على وطنية النائب نبيل بولس، أحد أقباط مصر المخلصين وأنه لا يفريق بين أبناء الدائرة سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، فهو يخدم الجميع دون تفرقة.

المزيد عن: نبيل بولس مجلس النواب النواب البرلمان
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