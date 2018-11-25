إسبانيا تبحث مع بريطانيا السيادة المشتركة على جبل طارق بعد "البريكست"

أوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، أن إسبانيا ستسعى لإجراء محادثات بشأن السيادة المشتركة لجبل طارق بمجرد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه أبلغ نظيره البريطاني رغبته فى حل النزاع المستمر منذ 300 عام.

وقال سانشيز الذي تحدث بعد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، إن موقف إسبانيا من جبل طارق، وهو إقليم بريطاني منذ عام 1713، كان أقوى بعد الاتفاق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، لأن السياسة الإسبانية أصبحت بالفعل سياسة الاتحاد الأوروبي.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي "سنحل نزاع استمر لأكثر من 300 عام"، مضيفاً أنه قال نفس الشيء بشكل خاص لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.