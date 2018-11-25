بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي السعودي يلا شوت مباريات الدوري السعودي اليوم





يتنظر عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم اليوم الأحد 25-11-2018 لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بِحسب مسماه في الموسم الحالي ، في إطار منافسات الجولة العاشرة، وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.









موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الأحد.









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وتُنقل مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل الفريق الأهلاوي المباراة ساعياً لتأكيد سيطرته الناجحة على مباراة ديربي جدة في السنوات الماضية على مستوى جميع البطولات، فيما يسعى فريق الاتحاد لكتابة صفحة جديدة في الموسم الحالي من بوابة مباراة ديربي جدة.









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تابع لايف مباراة الأهلي والاتحاد مباشر، حيث يدخل الفريق الأهلاوي مباراة ديربي جدة وهو في وضعية تاريخية جيدة للغاية في السنوات القليلة الماضية على حساب جاره فريق الاتحاد، وذلك نظراً لأن فريق الأهلي نجح في تحقيق الانتصار في مباراة ديربي جدة في 3 مباريات من أصل آخر 7 مباريات جمعت بين الجارين.









ويعود الفوز الأخير لمصلحة الفريق الأهلاوي في مباراة ديربي جدة إلى يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2017، وحينها نجح الفريق الأهلاوي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.









وعلى مدار تاريخ مباريات ديربي جدة طوال السنوات الماضية وتحديداً في آخر 36 مباراة جمعت بين الجارين على مستوى جميع البطولات، تمكن الفريق الأهلاوي من تحقيق الانتصار في 13 مباراة، كما تمكن أيضاً الفريق الأهلاوي من تسجيل 49 هدفاً في شباك جاره فريق الاتحاد طوال تلك الفترة.









ولن يكون تشكيل الفريق الأهلاوي مغايراً عما كان عليه الحال في المباريات الماضية، والذي سيكون على النحو التالي: محمد العويس / سعيد المولد / محمد آل فتيل / عبد الباسط هندي / محمد عبد الشافي / باولو دياز / نوح الموسى / عبد الله السعيد / خورادو / عمر السومة / دجانيني.













موعد مباراة الأهلي والاتحاد الأحد في الدوري السعودي للمحترفين: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد الاتحاد بث مباشر





رابط مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام المباراة في الدوري السعودي للمحترفين في يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة:









19:40 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.





20:40 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.





18:40 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.





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مباراة الأهليِ والاتحاد بث مباشر، ومن جانبه سوف يدخل فريق الاتحاد مباراة ديربي جدة آملاً في تحقيق إنطلاقة جديدة من نوعاً في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، حيث عجز فريق الاتحاد عن تحقيق أي إِنتصار تماماً بعد مرور أول 9 جولات من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.













ومن الناحية التاريخية تبدو الصورة أفضل بالنسبة إلى فريق الاتحاد في مباراة ديربي جدة، حيث نجح فريق الاتحاد في تحقيق الانتصار في 14 مباراة من أصل آخر 36 مواجهة جمعت بينه وبين جاره الفريق الأهلاوي، علماً بأن فريق الاتحاد قد نجح أيضاً في تسجيل 49 هدفاً في شباك جاره الفريق الأهلاوي.









وكانت آخر مواجهة في ديربي جدة قد انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الجارين، وذلك في يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2018 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أما آخر إِنتصار لمصلحة فريق الاتحاد على حساب جاره الفريق الأهلاوي فكان في يوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2016 بثلاثة أهداف مقابل هدفين في بطولة كأس ولي العهد السعودي.









ولن تختلف تشكيلة فريق الاتحاد كثيراً عما كان عليه الحال في الفترة الماضية، لذا سيكون تشكيل العميد على النحو التالي: عساف القرني / عمر المزيعل / زياد الصحفي / عون السلولي / منصور الحربي / جوناس دي سوزا / خالد السميري / كريم الأحمدي / فهد المولد / حسن معاذ / روماريو.









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