العاهل السعودي يدشن أكثر من 1300 مشروع تنموي بالسعودية





قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جولته المحلية الأخيرة بتدشين عدد من المناطق بالمملكة خلال شهر نوفمبر الجاري، أكثر من 1300 مشروع تنموي شملت وضع حجر الأساس لبعضها وتدشين البعض الآخر





وشملت زيارات العاهل السعودي، 5 مناطق هي: حائل، والقصيم، وتبوك، والجوف، بالإضافة إلى منطقة الحدود الشمالية، افتتح خلالها عدداً من المشروعات التنموية، أبرزها مشروع وعد الشمال بالحدود الشمالية، ومطار ومحطة الركاب في الجوف، بالإضافة لمدينة سكاكا للطاقة الشمسية.





قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في السادس من نوفمبر الجاري، بافتتاح وتدشين أكثر من 600 مشروع باستثمارات تتجاوز قيمتها 16 مليار ريالا في منطقة القصيم، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.





وقالت إمارة منطقة القصيم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل- تويتر، إن الملك سلمان افتتح 402 مشروعاً بقيمة 12.15 مليار ريال، ووضع حجر الأساس لعدد 199 مشروعاً بقيمة 4.2 مليار ريال.







