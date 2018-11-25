ارتفاع عدد قتلى سيول العراق إلى 21

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 178 آخرين في عموم البلاد، جراء السيول التي اجتاحت محافظات عدة خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر، في بيان له اليوم الأحد، إن "17 شخصاً توفوا وأصيب 178 أمس وأول أمس في عموم البلاد جراء السيول"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وشهد العراق خلال اليومين الماضيين تساقط أمطار غزيرة ادت الى حدوث سيول وفيضانات في عدد من مناطق البلاد.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أمس عن وفاة ستة أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة واسط 180 كلم جنوب بغداد.

وترأس رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أول أمس، اجتماعاً طارئاً لخلية إدارة الأزمات المدنية حول آثار السيول التي تعرضت لها منطقة الشرقاط ومناطق أخرى في محافظتي صلاح الدين ونينوى شمالي البلاد والمحافظات الجنوبية، ركز على الواقع الحالي للمناطق المتضررة والإجراءات الإغاثية والمعالجات السريعة التي اتخذت ووضع الخطط لمواجهة التطورات المستقبلية.

يذكر أن عشرة أشخاص قد توفوا بسبب السيول والفيضانات التي ضربت أول أمس بلدة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد، فيما توفي شخص آخر بمحافظة ذي قار جنوبها، فضلاً عن تجريف مئات المنازل، وغرق أكثر من 3 آلاف منزل.